طرحت شركة مزيكا، كليب الفنان أحمد جمال، الجديد بعنوان "قصاد عيوني"، اليوم على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية، وعلى محطة راديو نجوم "FM".

والكليب الجديد لأحمد كمال، من كلمات أمير طعيمة وألحان مدين وتوزيع وميكس أحمد عبدالسلام، وماستر أمير محروس، وتم تسجيلها باستديو الرسالة مهندس صوت أحمد جودة.

تدور فكرة الكليب، حول علاقة حب جديدة جمعت المطرب بفتاة يونانية جميلة وبريئة وعفوية، تبلغ من العمر 19 عاما، التقى بها عن طريق الصدفة، في إحدى المقابلات، ولكنه لا يدرك هذا الحب، ليعيش حالة من الغموض والخيال.

من جانبه قال علي عبدالفتاح، المستشار الإعلامى لشركة "مزيكا" في بيان إن: "في إطار هذه الفكرة دارت أحداث الفيديو كليب الجديد للفنان أحمد جمال الذى يحمل عنوان أغنية (قصاد عيوني) وهى أغنية رومانسية وفى نفس الوقت الإيقاع به حركة".

والأغنية من بين أغنيات الألبوم الجديد الذي ستقوم بطرحه شركة "مزيكا" خلال الأسابيع القادمة.

الفيديو كليب تم تصويره في اليونان واستغرق يومين تحت إدارة المخرج اليونانى شريف فرنسيس.