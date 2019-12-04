أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 40 انتهاكا لوقف إطلاق النار في محافظات اللاذقية 13 وحلب 10 وإدلب 11 وحماة 6.

وذكر بيان للدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنه جرى رصد 35 انتهاكا آخر للهدنة في محافظات اللاذقية 5 وإدلب 27 وحماة 3.

وأضاف أن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين نفذ خلال الـ24 ساعة الأخيرة عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها توزيع 350 سلة غذائية بوزن إجمالي 2.0475 طن في بلدة كورناز التابعة لمحافظة حماة.

وأوضح أنه تم بشكل عام تنفيذ أكثر من 2260 عملية إنسانية بوزن إجمالي للمساعدات الإنسانية بلغ 3762 طنا.