إستدعت النيابة الإدارية بالقليوبية كلا من مدير إدارة القناطر الخيرية التعليمية، ومدير مدرسة نور السلام، وبعض مدرسي المدرسة والطلاب الذين شاهدوا واقعة وفاة طالب داخل الفصل، كما استدعت ولي أمر الطالب طارق القوصي، للوصول إلى الأسباب التى أودت بحياته داخل الفصل .

كما فرغت النيابة الإدارية كل كاميرات المراقبة بالمدرسة ولازالت تواصل تحقيقاتها في الواقعة حتي يتم محاسبة المقصرين.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تلقت إخطارا من مركز شرطة القناطر بورود البلاغ رقم 11657 إداري مركز القناطر، من محمد القوصي والد الطالب الراحل اتهم فيه المدرسة بالإهمال، مطالبًا بالتحقيق في الواقعة وكشف إهمال إدارة المدرسة في إسعاف نجله وتراخي المدرس في التدخل لإنقاذ ابنه.

ومن المقرر أن تستدعي أجهزة التحقيق مسؤولي إدارة المدرسة والمدرس المسؤول عن الحصة التي توفي بها الطالب لسؤالهم حول الواقعة، وكشفت التحقيقات أنَّ التقرير المبدئي أثبت أنَّ الطالب لفظ أنفاسه بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية ونفي التقرير الطبي وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وكانت مدرسة "نور السلام" الخاصة بالقناطر الخيرية قد شهدت وفاة الطالب طارق محمد القوصي بالصف الثالث الإعدادي، بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية خلال إحدى الحصص الدراسية عقب "الفسحة"، وقبيل ذلك استغاث بمدرس الحصة لإسعافه فاعتقد المدرس أنَّه يتظاهر بالمرض فتركه وطلب منه "عدم الهزار"، ولكن طارق أصيب بغيبوبة ولم ينتبه أحد من إدارة المدرسة أو مدرس الفصل لحالته إلا بعد نصف ساعة وعند التدخل وطلب الإسعاف اكتشفوا وفاته.