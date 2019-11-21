عاجل.. إحالة واقعة وفاة طالب داخل الفصل بالقناطر للنيابة الإدارية

أعلن طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه أمر بإحالة واقعة وفاة طالب داخل أحد الفصول بمدرسة نور السلام الخاصة بالقناطر الخيرية إلى النيابة الإدارية، مشيرا إلى أن ولي الأمر لم يتهم المدرسة بقتل نجله، وإنما بالإهمال الشديد والتقصير في نقل الطالب فور شعوره بالتعب للمستشفى والتى تقع بجوار المدرسة مباشرة، وقال إنه على هذا الأساس فالمخالفة تقع تحت بند الإهمال وتحول إلى النيابة الإدارية، والتسبب في القتل يحول إلى النيابة العامة .

وأضاف "عجلان" في تصريح صحفي اليوم، أن التحقيقات مستمرة في واقعة وفاة الطالب داخل فصله مع إدارة المدرسة، مشيرا إلى أنه تم إرسال تقرير مفصل من الإدارة التعليمية يتضمن نص أقوال إدارة المدرسة وزملاء الطالب ونتائج تفريغ كاميرات المراقبة داخل الفصل، وسينضم هذا الملف إلى التحقيقات .

عجلان : الأب اتهم المدرسة بالإهمال وليس "القتل".. و ولي الأمر "استعوضت ربنا فيه "

وقال محمد القوصي والد الطفل طارق إن نجله يبلغ من العمر14عاما وتوفى طبيعيا بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، موضحا أن السبب في وفاته هو الإهمال والتقصير. وأضاف أن نجله ظل يتألم داخل فصله لمدة نصف ساعة تقريبا، كان من الممكن أن يسعفه أحد طوال هذه المدة وينقذ حياته، مشيرا إلى أنه تقدم ببلاغ من أجل حماية بقية الأطفال حتى لا يتعرضوا لمثل هذا الإهمال.

وتابع "القوصي" أن لديه ابن آخر طالب في ذات المدرسة لكنه أصغر سنا وأنه لن يقوم بنقله إلى أي مدرسة أخرى، مؤكدا أنه ليس خطأ المدرسة ولكن هناك شخص آخر مسؤول عما حدث "أنا ابني مات واستعوضت ربنا فيه".

وكانت لجنة من الشؤون القانونية بإدارة القناطر الخيرية التعليمية قد استمعت إلى 12 من زملاء الطالب، والذين أكدوا أنهم فوجئوا به مغمى عليه، وبتحرك المدرس نحوه وجده متوفى وجرى استدعاء الطبيب، مشيرين إلى أنهم في صدمة وأن المدرس في بداية الواقعة أعتقد أنه يقوم بـ"الهزار".

كما استعمت اللجنة للمدرس "ب ر" والذى قال إن ماحدث أن الطالب طلب المساعدة قائلا أنه مريض فاعتقدت أنه بيهزر وفجاءة مالت رأسه على كتف زميله المجاور له فاستدعيت إدارة المدرسة، وجرى استدعاء طبيب من خارج المدرسة أكد وفاته.

وقال هشام شحاته وكيل إدارة القناطرالخيرية التعليمية، إن لجنة من الشؤون القانونية قامت بالتحقيق في الواقعة، وذهبت للمدرسة، واستمعت لـ 12 طالبا من زملاء الراحل، والذين رووا تفاصيل الواقعة بالكامل مؤكدين أن زميلهم كان سليما خلال الفسحة وفجاءة توفى داخل الفصل، وفي بداية الأمر لم ينتبه المدرس، معتقدا أن الطالب بيهزر ولكن اكتشف وفاته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تلقت إخطارا من مركز شرطة القناطر بورود البلاغ 11657 إداري مركز القناطر من محمد القوصي والد الطالب الراحل اتهم فيه المدرسة بالإهمال، مطالبًا بالتحقيق في الواقعة، وكشف إهمال إدارة المدرسة في إسعاف نجله وتراخي المدرس في التدخل لإنقاذ ابنه.

ومن المقرر أن تستدعي أجهزة الأمن مسؤولي إدارة المدرسة والمدرس المسؤول عن الحصة التي توفى فيها الطالب لسؤالهم حول الواقعة.وكشفت التحقيقات أنَّ التقرير المبدئي أثبت أنَّ الطالب لفظ أنفاسه بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية ونفى التقرير وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وكانت مدرسة "نور السلام" الخاصة بالقناطر الخيرية قد شهدت وفاة الطالب طارق محمد القوصي بالصف الثالث الإعدادي أمس الأول، بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية خلال إحدى الحصص الدراسية عقب "الفسحة"، وقبيل ذلك استغاث بمدرس الحصة لإسعافه فاعتقد المدرس أنَّه يتظاهر بالمرض فتركه وطلب منه "عدم الهزار"، ولكن طارق أصيب بغيبوبة ولم ينتبه أحد من إدارة المدرسة أو مدرس الفصل لحالته إلا بعد نصف ساعة وعند التدخل وطلب الإسعاف اكتشفوا وفاته.