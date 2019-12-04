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منه 67 نموذجا في العالم.. عائلة تعيش في طبق طائر منذ 50 عاما

منه 67 نموذجا في العالم.. عائلة تعيش في طبق طائر منذ 50 عاما

هل اشتراها عربي؟ مجهول يشتري لوحة فنية للرسام "جوجان" بـ169 مليون جنيه

هل اشتراها عربي؟ مجهول يشتري لوحة فنية للرسام "جوجان" بـ169 مليون جنيه

القومي للترجمة ناعيا صالح علماني: سيظل اسمه خالدا في الثقافة العربية

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بدء الدراسة في فصول محو الأمية بمعاهد الإسكندرية الأزهرية

بدء الدراسة في فصول محو الأمية بمعاهد الإسكندرية الأزهرية

"الوزراء": مصر تتقدم 11 مركزا في مؤشر التجارة الإلكترونية

"الوزراء": مصر تتقدم 11 مركزا في مؤشر التجارة الإلكترونية

مجلس الوزراء يستعرض مشروعات يمولها صندوق دعم تنشيط السياحة

مجلس الوزراء يستعرض مشروعات يمولها صندوق دعم تنشيط السياحة

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جبل "عباس باشا " بسانت كاترين يصعده السائحين للاستشفاء

جبل "عباس باشا " بسانت كاترين يصعده السائحين للاستشفاء

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من استعداد المواجهة إلى الإنكار.. موقف ترامب من مساءلة الكونجرس له

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ميكروبات مميتة.. دراسة تحذر من خطر كبير في مستحضرات التجميل

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