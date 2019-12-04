بدء الدراسة في فصول محو الأمية بمعاهد الإسكندرية الأزهرية

بدأت، اليوم، الدراسة في فصول محو الأمية - الفترة المسائية - بمعاهد الإسكندرية الأزهرية لاستهداف كبار السن من الأميين.

وقال الشيخ مصطفى أبو زيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، إنه جرى التنسيق مع نشأت الصاوي الوكيل الشرعي، وإبراهيم فاضل الوكيل الثقافي، وصفاء صبحي المنسق العام لتعليم الكبار، لتوعية الدارسين حول أهمية التعليم للفرد والأسرة، وشجعتهم على إكمال دراستهم للمراحل التعليمية التالية.

وأوضح "أبو زيد"، أنه جرى تحديد مواعيد مناسبة للدارسين، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بـ8 معاهد مختلفة وهم؛ معهد فتيات القراءات بمحطة مصر، وكوثر النجار أبيس 8، وبرج العرب النموذجي: برج العرب الجديدة، وأبو العزائم: أبيس الرابعة، والمهاجرين والمسيري والجندي والشهيد وليد جمال زين الدين.