أعلن الفنان علي ربيع عن تقديمه عرضا مسرحيا جديدا، وذلك بعد انتهاء تجربة "مسرح مصر"، بشكلٍ نهائي.

ونشر ربيع مقطع فيديو له على هامش أحد عروض "مسرح مصر"، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مُعلقًا: "جمهور مسرح مصر الكبير في مصر والوطن العربي ميرضنيش زعلكم على نهاية مسرح مصر، وجايلكم بخبر جميل إن شاء الله.. راجع لكم بمسرحية جديدة قوية جدًا.. قريبًا".

كان الفنان أشرف عبدالباقي أطلق تجربة "مسرح مصر" بفرقة جميعها من الوجوه الجديدة، قبل 6 سنوات، وحققت العروض نجاحات جماهيرية كبيرة.

كان المخرج جلال الشرقاوي شن هجومًا حادًا على الفرقة، مؤكدًا أن ما تقوم به ليس له علاقة بالمسرح بأي حالٍ من الأحوال.

وقال "الشرقاوي"، خلال ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية للمسرح، اليوم، إن "العروض التي تحمل اسم (مسرح مصر) جريمة في حق الدولة المصرية، لأن مؤسسها ربطها باسم مصر، كما أنها لا تصل إلى مستوى الاسكتشات التي كان يُقدمها في المرحلة الثانوية، واصفًا إياها بـ(قعدات الحشيش)".