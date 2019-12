View this post on Instagram

جمهور #مسرح_مصرالكبير في مصر والوطن العربي ميرضنيش زعلكم علي نهايه #مسرح_مصر وجايلكم بخبر جميل ان شاء الله راجعلكم بمسرحيه جديده قويه جدا قريبااااا #علي_ربيع انا الأسد اهو