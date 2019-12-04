دخل خميس شعبان عبدالرحيم، نجل الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، في موجة بكاء خلال عزاء والده، المقام بمنزله في فيصل.

تزامنت نوبة بكاء "خميس" أثناء جلوس عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، ووزير الخارجية الأسبق.

بدأ عزاء المطرب الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم، منذ قليل، بجوار منزله بمنطقة "المريوطية فيصل".

فارق شعبان عبدالرحيم الحياة في الساعات الأولى، صباح أمس، عن عمر ناهز 62 عامًا، بعد شعوره بوعكة صحية بسيطة، ونُقل إلى مستشفى المعادي العسكري، ولفظ فيها أنفاسه الأخيرة، وشيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة.