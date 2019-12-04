البحث عن صياد مفقود ضمن طاقم المركب المصطدم بخط بترولي في رأس غارب

تكثف أجهزة البحر الأحمر جهودها للبحث عن صياد مفقود كان من ضمن طاقم مركب الصيد "الأمير" المحترق بعد اصدامه بموقع بترولي، أمس، بالقرب من شواطئ منطقة "الجمشة" برأس غارب، والذي أدى لمصرع شخص بينما أصيب 8 آخرين بحروق، وجرى نقلهم لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، بلاغا بفقد أحد الصيادين في حادث أمس، ويدعى علي الحسيني، ويبلغ من العمر 64 عاما، من محافظة الدقهلية، ولم يكن ضمن المصابين أو الناجين من الحادث، ولم يجرى العثور عليه، حيث تجرى عمليات بحث عن المفقود في محيط منطقة الحادث.

ومن جانبه، قال حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحرالأحمر، إن الجمعية تلقت بلاغا بفقد أحد الصيادين في حادث أمس، ومازال البحث جاري عليه. َ

وأوضح "الطيب" أنه جرى تكوين فريق بحث من غطاسين الجميعة للبحث عن المفقود، بالتنسيق مع قوات حرس الحدود والأجهزة المعنية بالبحرالأحمر للاشتراك في عملية تمشيط منطقة الحادث بامتداد 15 كيلومتر لاتجاه الجنوب طبقًا لاتجاه الرياح.

وكشفت التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية مع الناجين في حادث احتراق مركب صيد "الأمير"، الذي اصطدم بأحد خطوط البترول بمنطقة جمشة شمال الغردقة عن وجود أحد الصيادين مفقود في الحادث.