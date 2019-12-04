وجه المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، اعتذارا لأهالي الخانكة وأبوزعبل بسبب العطل المفاجئ في خط قطر 700مم المغذي للمنطقتين، ما تسبب في قطع مياه الشرب عنهما، مشيرا إلى أنه توجه على الفور لمتابعة عمليات الإصلاح، معربا عن أسفه لقطع المياه لإصلاح العطل المفاجئ بالخط، مؤكدا أنه يتابع بنفسه أعمال الإصلاح على مدار الساعة.

وأوضح "مجاهد" أنه وجه بتوفير المعدات والإمكانات اللازمة لسرعة إصلاح العطل، وعودة المياه للمناطق المتأثرة، مشيرا إلى أنه طلب بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب بكافة المناطق المتأثرة من الانقطاع.

وكانت قرية "أبوزعبل" شهدت كسر بخط مياه 700 مم، ما تسبب في غرق شوارع منطقة حوض الشامي بشرق السكة الحديد بأبو زعبل بالخانكة، وجرى الدفع بعدد من سيارات فرع شمال وجنوب الخانكة لشفط تجمعات المياه من الشوارع والدفع بفرق الصيانة، والبدء في إصلاح العطل بحضور رئيس شركة مياه القليوبية، وخالد كشك، رئيس مدينة الخانكة، ورشا العشيري، رئيس فرع شمال الخانكة، وطلال ربيع، نائب رئيس المدينة، وعدد من قيادات التنفيذية بالشركة.

وكشفت المعاينة أن سبب كسر خط المياه هو قيام أحد المقاولين بعمل مجسات للأرض فاصطدم اللودر بأحد خطوط المياه، ما أدى إلى كسره.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية أعلنت عن قطع مياه الشرب بمدينة الخانكة ومنطقة أبو زعبل والقرى التابعة لها، اليوم الأربعاء، لوجود عطل بخط المياه الرئيسي، حيث جرى الدفع بالفرق الفنية للعمل على سرعة إصلاح العطل.

وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي أو على رقم الخط الساخن 01201054100.