بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية لسلطان عمان، السلطان قابوس بن سعيد، تضمنت دعوته لحضور قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، التي تستضيفها العاصمة السعودية "الرياض"، في العاشر من ديسمبر الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد، تسلم الرسالة خلال استقباله الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، حيث تبادلا وجهات النظر نحو القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة القادمة.

وأكد فهد بن محمود، أن السلطنة بقيادة السلطان قابوس تحرص دائما على دعم مسيرة التعاون الخليجي، والترابط الأخوي بين دوله، وصولا لتحقيق طموحات الشعوب الخليجية، نحو مستقبل مزدهر بالخير والاستقرار.

فيما أعرب الزياني، عن أمنياته الطيبة، وشكره للسلطان قابوس، على الدعم المستمر والمتواصل لمجلس التعاون، وأمانته العامة بما يخدم المصالح الخليجية المشتركة.