View this post on Instagram

خبر صدم وأحزن الجميع و هو رحيل شعبان عبد الرحيم الذي شيع جثمانه بالأمس. الحزن كان واضح عند محمود الليثي و رفيق درب شعبان عبد الباسط حمودة الذي انتظر وصول الجثمان جالسا على كرسي بسبب التعب.. تقرير ETبالعربي في لينك البايو @etbilarabi