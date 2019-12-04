علق المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، على عدم حضور عدد كبير من الفنانين جنازة الراحل شعبان عبدالرحيم، قائلا إن "بعضهم ربما لم يعرف بعد أو ما زال نائما".

وأضاف حمودة، خلال لقاء له ببرنامج "ET بالعربي"، المذاع عبر فضائية "دبي": "كله هييجي العزاء عشان بيحبوا شعبان، ومش مكروه".

وأقامت أسرة الفنان الراحل سرادق عزاء له بجوار منزله في منطقة "المريوطية فيصل".

وغيب الموت الفنان، شعبان عبدالرحيم، في الساعات الأولى، صباح أمس، عن عمر يناهز 62 عامًا، بعد شعوره بوعكة صحية بسيطة، ونُقل إلى مستشفى المعادي العسكري، ولفظ فيها أنفاسه الأخيرة، وشيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة.