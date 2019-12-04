أعلنت الدائرة البرلمانية العراقية، أنه تقرر عقد جلسة للبرلمان، غدا، ونقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية، مساء اليوم، عن الدائرة البرلمانية في بيان، قوله: إن "رئاسة البرلمان قررت عقد جلسة يوم غد الخميس الموافق الخامس من يناير الجاري"، موضحة أن "الجلسة ستعقد عند الساعة الرابعة عصرا"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

وكانت الدائرة البرلمانية، أعلنت أمس، تأجيل جلسة البرلمان إلى إشعار آخر، لاستمرار اللجنة القانونية، مناقشة قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية المستقلة للانتخابات.

ويشهد العراق، احتجاجات منذ الأول من أكتوبر الماضي، في بغداد ومدن جنوبية للمطالبة بـ"إسقاط النظام" وتغيير الطبقة السياسية التي تحكم البلاد منذ 16 عاما، ويتهمها المتظاهرون بالفساد والفشل في إدارة البلاد.

وتجري مشاورات سياسية، للتوصل الى تسمية خلف لرئيس الحكومة المستقيل عادل عبدالمهدي، وإلى قانون انتخابي جديد ينبثق منه برلمان أكثر تمثيلا، مع حضور أكبر للشباب، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".