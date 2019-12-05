عدد متابعي درة عبر وسائل التواصل يتجاوز 15 مليونا

وصل عدد متابعي الفنانة التونسية درة على موقع الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" لـ10 ملايين متابع.

وتستخدم درة إنستجرام لنشر صور لها من أعمالها المختلفة ومن جلسات التصوير ولكنها لا تنشر أي صور خاصة لها أو لأسرتها على "إنستجرام".

ويبلغ عدد متابعي الصفحة الرسمية لدرة عبر "فيسبوك" 5 ملايين حساب بينما يبلغ عدد متابعيها عبر "تويتر" 22 ألف حساب.

جدير بالذكر أن أكثر الفنانات متابعة عبر "إنستجرام" هي المطربة اللبنانية إليسا والتي يصل عدد متابعيها لـ14 مليون حساب بينما يتربع الفنان عمرو دياب على قائمة الفنانين الرجال بـ10.3 مليون متابع على إنستجرام.