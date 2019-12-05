عاجل.. إطلاق نار في قاعدة بيرل هابر العسكرية الأمريكية المشتركة

وقع حادث إطلاق نار في قاعدة بيرل هاربر هيكام العسكرية الأمريكية المشتركة بولاية هاواي، حسبما نقلت فضائية "العربية" في نبأ عاجل لها عن وسائل إعلام أمريكية.

ونقلت "إكسترا نيوز" عن وسائل إعلام أن أوامر صدرت بإغلاق القاعدة بعد الحادث.