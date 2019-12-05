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شرم الشيخ تستضيف غدا اجتماعات وزراء المالية الأفارقة "F15"

شرم الشيخ تستضيف غدا اجتماعات وزراء المالية الأفارقة "F15"

"الإسكان" توافق على استكمال حجز من سبق لهم التخصيص في دار وسكن مصر

"الإسكان" توافق على استكمال حجز من سبق لهم التخصيص في دار وسكن مصر

تعرف على خطوط السكة الحديد المطورة والجديدة المقرر إنشاؤها

تعرف على خطوط السكة الحديد المطورة والجديدة المقرر إنشاؤها

حكم جعل القرآن أو الأذان نغمة للهاتف.. الإفتاء تجيب

حكم جعل القرآن أو الأذان نغمة للهاتف.. الإفتاء تجيب

قبل الانضمام لنقابة التمريض.. تعرف على أبرز شروط الالتحاق بها

قبل الانضمام لنقابة التمريض.. تعرف على أبرز شروط الالتحاق بها

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"التضامن" تبدأ صرف معاشات ديسمبر المحولة على "البريد" وبنك ناصر اليوم

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كل ما تريد معرفته عن مبادرة "المركزي" لدعم الصناعة المصرية

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