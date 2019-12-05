قدم الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، واجب العزاء لأسرة الأمير الراحل متعب بن عبدالعزيز آل سعود والذي رحل عن عالمنا أول أمس.

ونقل بن زايد تعازي ومواساة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إلى الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين والأمير عبد العزيز بن متعب بن عبد العزيز في وفاة والدهم.

كما نقل تعازي ومواساة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأعرب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بحسب بيان وكالة الأنباء الإماراتية عن خالص المواساة في وفاة المغفور الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، راجيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قد وصل بالأمس إلى المملكة العربية السعودية على رأس وفد الدولة الذي ضم الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة والسيد أحمد بن علي محمد الصايغ وزير الدولة.

كما قدم واجب العزاء إلى جانبه والوفد المرافق الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.