واقعة مؤسفة تعرض لها مهندس شاب بأحد مصانع الأسمدة بالعين السخنة بعدما "ابتلعته" إحدى الماكينات الضخمة وتسببت في وفاته على الفور.

الواقعة كما حكاها سيد أبوالوفا خال الشاب، أن ابن شقيقته المهندس سيد سعيد "26 عاما" تعرض للموت قبل انتهاء ورديته بربع ساعة داخل إحدى الماكينات أثناء اجرائه الصيانة لها بعد تعرضها لعطل.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إلى أن المصنع لا يحتوي على أي أنظمة للسلامة والأمن الصناعي إضافة إلى تهالك الماكينات.

وأوضح خال الشاب أنهم حرروا بلاغا ضد الشركة، لافتًا إلى أن الشركة استنكرت اتهامهم بالتسبب في وفاته نظرًا لتعليمات أصحاب المصنع بعمل الصيانة للماكينات أثناء عملها حسبما شهد بذلك زملاؤه المهندسون وعمال المصنع بحسب قوله وأن شهادتهم تم تحريرها في محضر رسمي.

واتهم خال الشاب المتوفى، محامي المصنع، بأنه "رش فلوس في قسم شرطة عتاقة" متابعًا: "جايبين وسايط وعمالين يكلموا في وسايط" مطالبًا برجوع حق الشاب لافتًا لعدم التأمين على عدد كبير من العمال منذ شهور.

من جانبه علق النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب على الواقعة التي وصفها بأنها جريمة شنيعة، مشددًا على ضرورة توافر شروط السلامة والأمان.

وأعلن عامر عن تبني القضية: "هنتبنى هذه القضية فورًا وهنقدم استجواب وطلبات إحاطة وهناخد كل الإجراءات اللي بتضمن حق المتوفى"، مطلقًا على الشاب لقب: "شهيد الصناعة".

واعتبر عامر أن الشاب شهيد "ده راجل شهيد وكان راجل رايح ياكل عيش"، مستنكرًا ما قاله خال الشاب عن تعليمات إدارة المصنع بإجراء الصيانة أثناء عمل الماكينات: "أنا أول مرة أسمع الكلام ده لكن إذا كان خاله بيقول الكلام ده فمن المؤكد أنه بيقول كلام صح"، واعدًا باتخاذ كل الخطوات الرقابية طبقًا للقانون وإجراءات قوية ضد الشركة وعمل استجواب رسمي لوزير الصناعة.