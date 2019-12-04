قال محمد جنيدي، رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، إن مبادرة البنك المركزي بإسقاط الفوائد عن 5184 مصنع متعثر، خطوة إيجابية، مؤكدًا مطالبة النقابة بها أكثر من مرة.

وأضاف جنيدي لـ"الوطن"، أن المبادرة تخفف العبء عن المصانع المتعثرة، والتى قدرتها الحكومة بألف مصنع، وذلك من خلال حصر الشكاوى المقدمة لوزارة الصناعة، بينما نقابة المستثمرين قدرتها بأكثر من 5000 مصنع.

وأضاف رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، حددنا هذا الرقم، من خلال حصر أعدته المكاتب الفرعية في المحافظات، وهو ما تبين لنا وجود أكثر من 5 آلاف مصنع متعثر، والقرار في غاية الأهمية، لتشجيع الاستثمار في مصر، ولرفع معدل النمو.

وأوضح "جنيدي"، أن من الأفضل اتخاذ الحكومة مبادرة شاملة لإنقاذ الصناعة، ولا تتوقف عند إسقاط فوائد البنوك على أصحاب المصانع المتعثرة، خاصة أن التأمينات الاجتماعية والضرائب، تبلغ نسبة الفوائد بها 25% تقريبا، وكذلك تعديل قانون الاستثمار، وإعادة النظر في الحوافز الضريبية.

وطالب بوقف الاجراءات المدنية والدعاوى القضائية، ضد كل رجال الصناعة لمدة سنة، لإعطائهم فرصة لإيجاد حلول، وللعمل على توفيق أوضاعهم، وكذلك تعديلات في قانون العمل، وبالتالى يجب إعادة النظر في المنظومة التشريعية والقوانين المتعلقة بالصناعة، بشكل متكامل لإحداث تطوير، وتشجيع رجال الصناعة المصريين.

وأكد "جنيدى"، أن تنظيم الصناعة في مصر، سيشجع الاستثمار الأجنبى، خاصة أن مصر تعد سوق جاذبة لهم، لأنهم سيتمكنون من تحقيق نسبة ربح كبيرة.

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أعلن اليوم، تفاصيل المبادرات الثلاثة التي أطلقها، بالتنسيق مع الحكومة، وتشمل دعم الصناعات المتوسطة والكبيرة، وإنقاذ المصانع المتعثرة، ومبادرة عقارية، لتوفير تمويل لإسكان الطبقة المتوسطة.

وتوفير تمويل جديد للمشروعات المتوسطة والأكبر، بقيمة 100 مليار جنيه لتمويل السلع الاستثمارية ورأس المال العامل بسعر فائدة 10%.