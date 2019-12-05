تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وزيرا خارجية مصر وفرنسا يؤكدان عدم مشروعية اتفاق تركيا مع السراج

أجرى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفياً مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، استعرض خلاله مختلف أوجه العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.

"البحوث الإسلامية": المنتحر يعذب في النار بنفس هيئة قتله لنفسه

تحدث الشيخ سعيد عامر، الأمين العام المساعد للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، عن زيادة حالات الانتحار في مصر، ذاكرًا أن الضروريات الخمس في الدين، من ضمنها حفظ الدين والنفس والعقل، والمنتحر أهمل في عقله، ثم قضى على نفسه، وبهذا يكون المنتحر ارتكب كبيرة من الكبائر.

الذهب يرتفع 6 جنيهات

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات أمس بقيمة 6 جنيهات، إذ سجّل عيار 24 بـ 767 جنيهًا مقابل 761 للجرام أمس.

مبيد حشري وقطة ميتة.. القصة الكاملة لاختناق 90 طالبة في الدقهلية

90 طالبة أصبن بالاختناق وصعوبة في التنفس داخل المدرسة الثانوية الفنية بنات بشربين، بمحافظة الدقهلية، نتيجة استنشاق مادة كيماوية داخل المدرسة ، صباح أمس.

الأمن يداهم مقر شركة إعلان "لو راجل كل".. المنتج غير مدرج كعقار بشري

تمكنت مباحث الجيزة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتموين، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من ضبط مدير شركة إنتاج مستحضر للتخسيس "أبليكس"، الذى يتم الإعلان عنه عبر القنوات الفضائية وقيام عدد من الفنانين بالدعاية لذلك المنتج تحت شعار "لو راجل كل" ويشار بالإعلان وجود تصريح بوزارة الصحة.

خفيفة ومتوسطة.. "الأرصاد" تعلن خريطة سقوط الأمطار اليوم

قالت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الرسمي، إنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية تستمر حتى يوم السبت.

7 في الشرقية.. حرائق بلا أسباب والأهالي يتهمون الجن وآمنة نصير: خرافات

حوادث لا تنتهي، بطلها دائمًا مجهول، لم يستطع أحد التأكد من أسبابها، ولكن هناك اتهامات عدة تطول الجن، وأنه السبب في اندلاعها، وتكررت العديد من الحرائق في قرى مصر، وعادة ما تثير هذه الحوادث، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، آخرها ماحدث في محافظة الشرقية، أمس، بتأكيد مواطن من مركز فاقوس، اشتعال النيران في منزله عدة مرات، متهمًا الجن بالتسبب في اندلاع الحريق.

بعد تعب شهرين ونصف.. هنا الزاهد تجري عملية جراحية

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن إجرائها عملية استئصال المرارة بعد مرور أكثر من شهرين على تعبها، وذلك عبر حسابها على "فيس بوك".

بهدف في تشيلسي.. المحمدي وتريزيجيه يدخلان تاريخ الدوري الإنجليزي

حقق الثنائي أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه لاعبا أستون فيلا رقما استثنائيا للاعبين المصريين في الدوري الإنجليزي، عقب هدف الأخير في شباك تشيلسي بالجولة 15 من منافسات البريميرليج.

القوائم النهائية لجوائز كاف 2019.. صلاح وحامد ينافسان على الأفضل.. وجروس بقائمة المدربين

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أمس، القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في عام 2019 والتي سيعلن الفائزين بها في السابع من يناير 2020، بمنطقة سهل حشيش، والذي يقام بأحد الفنادق الشهيرة.

في أول ظهور لكارتيرون.. الزمالك يصالح جماهيره ويفوز على الشرقية بثلاثية (فيديو)

نجح فريق الزمالك في الفوز على فريق الشرقية بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين في دور الـ32 من بطولة كأس مصر على ستاد القاهرة الدولي.