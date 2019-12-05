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أخبار البنوك.. شروط الحصول على التمويل العقاري من بنك ناصر الاجتماعي

أخبار البنوك.. شروط الحصول على التمويل العقاري من بنك ناصر الاجتماعي

اليابان تخطط لإرسال 270 بحارا للشرق الأوسط لحماية سفنها

اليابان تخطط لإرسال 270 بحارا للشرق الأوسط لحماية سفنها

أسعار الذهب اليوم الخميس 5-12-2019 في مصر

أسعار الذهب اليوم الخميس 5-12-2019 في مصر

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب شمال الصين

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب شمال الصين

لصفعه عاملا.. إقالة رئيس حي شمال الغردقة بعد 50 يوما من توليه المنصب

لصفعه عاملا.. إقالة رئيس حي شمال الغردقة بعد 50 يوما من توليه المنصب

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