مبيد حشري وقطة ميتة.. القصة الكاملة لاختناق 90 طالبة في الدقهلية

90 طالبة أصبن بالاختناق وصعوبة في التنفس داخل المدرسة الثانوية الفنية بنات بشربين، بمحافظة الدقهلية، نتيجة استنشاق مادة كيماوية داخل المدرسة ، صباح أمس.

وتستعرض "الوطن" القصة الكاملة لواقعة الاختناق في السطور التالية:

اختناق 22 طالبة في مدرسة بشربين.. والإسعاف تنقل الحالات

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شربين، بإصابة طالبات في مدرسة الثانوية الفنية بنات، باختناق داخل المدرسة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى المدرسة، ونقلت 6 طالبات إلى مستشفى شربين المركزي لتلقي العلاج اللازم، إلا أن العدد ارتفع بعد ذلك إلى 22 طالبة، حتى وصل إلى 86 حالة.

"التعليم": قطة ميتة سبب اختناق الطالبات

وقال علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم في الدقهلية، إن عامل بالمدرسة وجد قطة ميتة داخل فصل، ونتيجة لوجود رائحة كريهة حاول تطهير المكان بمبيد حشري، وبمجرد أن استنشقت الطالبات الرائحة شعرن بالاختناق، فقررت الزائرة الصحية نقلهن جميعا إلى المستشفى.

وأضاف "عبد الرؤوف"، في تصريح صحفي، أنه تم التعامل مع الأمر بسرعة، ونقل الطالبات وتهوية المكان.

صحة الدقهلية تغلق مدرسة اختناق الطالبات.. و"التعليم" تحقق في الواقعة

أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه أمر بإغلاق المدرسة أمس ومنع دخول طالبات الفترة الثانية لتطهيرها بمعرفة مديرية الصحة لإزالة أي آثار للذعر بين الطالبات وأولياء الأمور.

من جانبه، قال علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه قرر إحالة مدير المدرسة والعامل المتسبب في الواقعة للتحقيق لأنه تصرف من تلقاء نفسه في تطهير مكان قطة ميتة بمخزن المدرسة، واستخدم مبيدا حشريا زراعيا نفاذا وانتشرت الرائحة بالفصول المجاورة.

تجمهر أولياء أمور طالبات شربين أمام المستشفى

تجمهر المئات من أولياء أمور طالبات المدرسة الثانوية المصابات باختناق، أمام وداخل مستشفى شربين المركزي للاطمئنان على بناتهن بعد إصابة 86 طالبة.

الصحة: نصف الحالات المختنقة خرجت من المستشفى بخير بعد عمل اللازم

قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن أكثر من نصف عدد الحالات التي أصيبت بالاختناق، خرجن من مستشفى شربين المركزي بعد عمل الإسعافات الطبية لهن.

وأضاف مكي في تصريح صحفي، أنه يتم عمل ماسك أكسجين للحالات المصابة بالاختناق أو يأخذ حقنة وبعدها.

محافظ الدقهلية يشكل لجنة للتحقيق في اختناق 86 طالبة بشربين

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تشكيل لجنة من الشؤون القانونية بالمحافظة للوقوف على حقيقة واقعة اختناق 86 حالة اختناق بين الطالبات، وتوقيع العقوبة القانونية المستحقة على كل من تسبب في الواقعة سواء بالإهمال أو التقصير.

وكلف المحافظ كلا من منال الغندور السكرتير العام المساعد، والدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، وطارق شكري رئيس مركز ومدينة شربين بالتوجه إلى المدرسة للاطمئنان علي حالة الطالبات إثر واقعة حدوث الاختناق، وذلك نظرا لتواجده بمجلس النواب.

عدا 4 طالبات.. خروج جميع حالات اختناق مدرسة شربين من المستشفى

قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن جميع حالات الإصابات بالاختناق بشربين خرجت من المستشفى بعد تعافيهن جميعا، ما عدا 4 حالات يتم عمل جلسات أكسجين لهن.

وأضاف مكي أن عدد الحالات وصل إلى 87 حالة، منهن 86 في مستشفى شربين المركزي، وحالة واحدة بمستشفى بلقاس، وجرى عمل الإسعافات الطبية لها وخرجت من المستشفى .

خروج 90 حالة اختناق من مستشفى شربين.. و"الصحة" تبدأ في تطهير المدرسة

أعلن الدكتور سعد مكي، عن خروج جميع الطالبات بالمدرسة الثانوية الفنية للبنات في شربين، بعدما وصل عددهم إلى 90 حالة، منهم 89 بمستشفى شربين، وحالة واحدة بمستشفى بلقاس المركزي.

وقال "مكي" إنه توجه إلى المدرسة للإشراف على عملية تطهيرها بمعرفة أجهزة مديرية الصحة، بناء على توجيهات من الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية.

العقوبة المتوقعة لعامل مدرسة شربين

وقال الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام، إن الواقعة لها شقان قانونيان، أولهما يتعلق بالجانب الجنائي، حال فتحت النيابة تحقيقًا في الواقعة، أو تقدم أولياء الأمور ببلاغات ضد العامل وإدارة المدرسة، لافتًا إلى أن المسؤولين عن الواقعة، يواجهون تهمة الإهمال الجسيم، الذي أدى لأضرار خطيرة.

وأضاف عامر لـ"الوطن"، أنه وفقًا للمادة 116 البند أ مكرر من قانون العقوبات، الإهمال الجسيم يعتبر جنحة، عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة، ولا تزيد عن ثلاثة سنوات، مستدركًا أن في الحالات المشابهة لحالة مدرسة شربين، تكتف المحكمة بالغرامة فقط دون الحبس.

وأوضح كذلك، أن المسؤولية القانونية في هذه الحالة، تقع على كلٍ من، الفاعل الأصلي المتمثل في عامل المدرسة، والرئيس المباشر المتمثل في المشرف عليه أو مدرس الفصل، والرئيس الأعلى أي مدير المدرسة، وربما تختلف عقوبة كل منهم حسب ظروف الحادث ومعرفته به ودرجة تقصيره.

وتابع "عامر"، أن الشق القانوني الثاني للواقعة، يتمثل في الجانب الإداري، حيث ارتكب المسؤولون الحادث، إخلالًا بمهام وواجبات الوظيفة، وعقوبتها 3 أيام جزاء للعامل "الفاعل المباشر"، وجزاء 5 أيام، لكل من الرئيس المباشر والرئيس الأعلى.