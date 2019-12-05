بدء فعاليات منتدى الحوار المتوسطي في روما بمشاركة وزير الخارجية

أنطلقت قبل قليل النسخة الخامسة لمنتدى الحوار المتوسطي في روما، بمشاركة وفد مصري برئاسة السفير سامح شكري وزير الخارجية، وذلك حسب ما أفادت "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل عنها.

وكانت وزارة الخارجية أعلنت أنّ مشاركة شكري في فعاليات المنتدى، تتضمن إلقاء مداخلة خلال إحدى الجلسات الحوارية، تتناول وجهة النظر المصرية إزاء عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية.

ومن المقرر أن تنعقد أعمال المنتدى هذا العام بمشاركة نحو 50 دولة، وبحضور عدد كبير من وزراء الخارجية وممثلي المنظمات الدولية، والشخصيات الدولية البارزة في المجالات السياسية والبحثية، وممثلي مجتمع الأعمال وعدد من رؤساء الشركات الدولية الكبرى

وأُنشئ منتدى روما للحوار المتوسطي عام 2015 بمبادرة مشتركة بين وزارة الخارجية الإيطالية والمعهد الإيطالي للدراسات الدولية، لإطلاق نقاش رفيع المستوى بين دول شمال وجنوب المتوسط بشأن حول سُبل مواجهة التحديات المشتركة، والفرص المتاحة للتعاون والتنمية بين الجانبين.