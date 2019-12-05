أكد النائب فايز بركات نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أنه رغم وضع وزارة الأوقاف عدة شروط لعمل مكاتب تحفيظ القرآن، إلا أن بعض المحافظات ما زالت تعاني من انتشار مكاتب تحفيظ القرآن غير المرخصة؛ والتي تشكل خطورة على عقول النشء لسهولة تأثرهمبما يبثه القائمين على هذه المكاتب من أفكار قد تحمل قيم التشدد والتطرف.

وأوضح بركات، في بيان أصدره اليوم أن هذه المكاتب يعمل بها محفظين لم يكملوا تعليمهم أو حاصلين على دبلومات فنية، أي أنهم محفظين غير معتمدين أو مرخص لهم بالتحفيظ من الأزهر الشريف أو من وزارة الأوقاف وبالتالي فهم يقومون بالعمل خارج إطار القانون.

وأشار إلى أن تشكيل عقول الناشئة هي أمانة دعوية من جهة، وقضية أمن قومي فكري من جهة أخرى، إلا أن بعض المكاتب غير المرخصة تعمد إلى غسل أدمغة الطلاب بالفكر المتطرف، وهكذا تحولت من دور علم وتنوير إلى دور إرهاب وإقصاء، تكفر الآخر وتدعو إلى القتل والعنف والتشريد.

وطالب عضو مجلس النواب كلا من الأزهر والأوقاف بمنع غير المأهلين من إعطاء دروس تحفيظ القرآن واختبارهم جيدًا قبل الحصول على رخصة للتحفيظ حتى لايخرج لدينا أجيال جديدة متشددة دينيًا،وأن يلتزم المحفظ بدوره فقط وهو التحفيظ ما لم يسمح له بغير ذلك من خلال اختبار خاص؛ يؤهل صاحبه للعمل محفظًا بمكتب التحفيظ العصري الذي يقوم المحفظ فيه مع عملية التحفيظ بالعمل على غرس بعض القيم الأخلاقية والإنسانية والوطنية بعد تأهيله لذلك من خلال دورات متخصصة، وإعطائه تصريحًا معتمدًا بذلك، بالإضافة إلى التوسع في انشاء وتخصص مكاتب تخدم هذه الأغراض منعًا لتوجه الأهالي إلى المكاتب غير المرخصة.