أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، بمبادرات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لتنشيط قطاع الصناعة في مصر بالتعاون مع البنك المركزي، لضمان استمرار معدلات نمو الاقتصاد المصري، خاصة انطلاق مبادرة لتمويل الأنشطة الصناعية "الصناعات القائمة حاليا وتسعى للتوسع أو صناعات جديدة " بـ100 مليار جنيه وفائدة 10% متناقصة.

وقال عامر إنّ لجنة الصناعة في مجلس النواب تناقش المبادرة خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، معلنا تأييده لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي التي أكد فيها أنّ دعم قطاع الصناعة يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم اللازم والمساندة الكاملة للقطاع لأنه قاطرة النمو في مصر.

وطالب عامر، الحكومة بتنفيذ رؤية لجنة الصناعة بمجلس النواب لمواجهة جميع المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة، مؤكدا أنّ الصناعة المصرية عصب الاقتصاد المصري، وأنّ مواجهة المشكلات والتحديات الكبيرة التي تواجه هذا القطاع سيكون له آثاره الإيجابية الكبيرة، خاصة فيما يتعلق بالعمل على تنفيذ توصيات لجنة الصناعة بمجلس النواب بالتوجه نحو تخصيص صناعات مصرية تكون لمصر ميزات نسبية فيها، مثل صناعات الأدوية والغزل والنسيج والصناعات الزراعية والغذائية، لتصدير منتجاتها لمختلف الأسواق العالمية، خاصة الأسواق العربية والأفريقية.