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انطلاق معرض Cairo ICT

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الإسكان: تيسيرات لسداد المتأخرات للمخصص لهم أراض زراعية بالمدن الجديدة

الإسكان: تيسيرات لسداد المتأخرات للمخصص لهم أراض زراعية بالمدن الجديدة

"المجتمعات العمرانية": بيع 66 محلا تجاريا و14 صيدلية ومخبزا في 15 مايو

"المجتمعات العمرانية": بيع 66 محلا تجاريا و14 صيدلية ومخبزا في 15 مايو

"القوى العاملة": 1400 تقدموا للتدريب على الخدمات البترولية بـ1300 جنيه

"القوى العاملة": 1400 تقدموا للتدريب على الخدمات البترولية بـ1300 جنيه

انخفاض درجات الحرارة الأسبوع المقبل.. والأرصاد: البسوا شتوي

انخفاض درجات الحرارة الأسبوع المقبل.. والأرصاد: البسوا شتوي

تنفيذ 13 ألف و 746 مشروعا للشباب بتكلفة مليار و451 مليون جنيه في سوهاج

تنفيذ 13 ألف و 746 مشروعا للشباب بتكلفة مليار و451 مليون جنيه في سوهاج

النقل تتسلم 10 جرارات أمريكية: نسير بخطى ثابتة لتطوير السكة الحديد

النقل تتسلم 10 جرارات أمريكية: نسير بخطى ثابتة لتطوير السكة الحديد

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"بيعاشرني وجوزي بياخد الفلوس".. اعترافات قاتلة عشيقها بمعاونة زوجها

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"يحيى" استخدم "أبليكس" ووزنه زاد: "العلبة بـ380 جنيه وأونطة"

"يحيى" استخدم "أبليكس" ووزنه زاد: "العلبة بـ380 جنيه وأونطة"

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كل ما تريد معرفته عن مبادرة "المركزي" لدعم الصناعة المصرية

كل ما تريد معرفته عن مبادرة "المركزي" لدعم الصناعة المصرية

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