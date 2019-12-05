أصيب شخص يبلغ من العمر 49 عاماً، بحالة إعياء شديدة، إثر تناوله حبة حفظ الغلال المعروفة بالحبة القاتلة، بإحدى قرى مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ وجرى نقله إلى المستشفى وتمكن الأطباء من إنقاذه، وجرى تحرير محضر.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى قلين المركزي لسوء حالته الصحية حيث تبين إصابته بتسمم بمادة فسفورية. وجرى عمل الإسعافات الأولية وتحويله إلى مستشفى كفر الشيخ العام، نظراً لتدهور حالته الصحية، وأخطرت إدارة المستشفى الجهات الأمنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، بلاغًا يفيد بوصول " علي. ر. ع. ا"، 49 عاما، مقيم بقرية الكردي إلى مستشفى قلين المركزي، مصاباً بحالة إعياء شديدة نتيجة ادعاء تناول حبة حفظ الغلال القاتلة، وجرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة، ونقله إلى مستشفى كفر الشيخ العام لخطورة حالته.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.