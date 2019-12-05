أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، ضرورة تبني حل سياسي عن طريق التفاوض لتسوية الأزمة في أفغانستان.

، وقال- حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم: "نحن ملتزمون بمواصلة دعم أفغانستان لأننا نعتقد اعتقادا راسخا بأن أفضل طريقة يدعم بها الناتو جهود السلام هي تدريب قوات الأمن الأفغانية ومساعدتها وإسداء المشورة لها حتى تدرك حركة طالبان أنها لن تنتصر أبدا في ساحة المعركة".

وأضاف ستولتنبرج، أن الناتو يرحب بالجهود المبذولة لاستئناف محادثات السلام الأفغانية، لاقتناعه بالحاجة إلى حل سياسي عن طريق التفاوض في أفغانستان.

وكان قادة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، تعهدوا أمس الأربعاء بالتضامن لمواجهة التهديدات من روسيا والارهاب، وأقروا بالتحديات التي يمثلها تصاعد نفوذ الصين، وذلك في القمة التي خيمت عليها مرة أخرى نوبات غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووافق الزعماء الـ29 الذين اجتمعوا على مشارف لندن للاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس حلف الأطلسي، على بيان مشترك على الرغم من الانقسامات بشأن الإنفاق والاستراتيجية، والتبادلات الحادة بين العديد من رؤساء الدول، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".

وبعد أن أوقفها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قبل ثلاثة أشهر بشكل مفاجئ، ستستأنف المفاوضات بين واشنطن وطالبان رسميا في قطر، مع هدف إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، أملاً في إنهاء حرب مستمرة منذ 18 عاما في أفغانستان. وكان المبعوث الامريكي المكلف المفاوضات مع طالبان زلماي خليل زاد أمس الاربعاء في كابول للاجتماع بالرئيس الافغاني أشرف غني ومسؤولين آخرين، بحسب ما أفاد مسؤول افغاني كبير.

وعلى جدول اعمال هذه الاجتماعات استئناف المباحثات مع طالبان الذي تحدث عنه ترامب خلال زيارة لافغانستان، فيما أكدت الخارجية الامريكية بعد ذلك زيارة المبعوث الهادفة الى "تسريع" الجهود لعقد مفاوضات بين الاطراف الأفغانية.