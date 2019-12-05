لقيت مدرسة مصرعها في قرية كوم النور مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم، بعد أن عثر عليها نجلها غارقة في دمائها ومهشمة الرأس ومقطوع ذراعها، واتهم شقيقه بقتلها.

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء سيد سلطان رئيس المباحث، يفيد بورود بلاغا من إهالي قرية "كوم النور" مركز ميت غمر بوجود جثة سيدة غارقه في دمائها بعد ذبحها علي يد نجلها.

انتقلت مباحث مركز ميت غمر بقيادة الرائد أحمد فريد، رئيس المباحث، وبالفحص تبين مصرع نادية محمد فهمي سيد الآهل، 54 سنة، ذبحا علي يد نجلها "محمد ع. ع"، 25 سنة، وبسؤال المبلغ أكد أن شقيقه يعاني من مرض نفسي، وأن زوجته أخبرته بصراخ أمه وعندما جرى لإنقاذها وجدها غارقة في دمائها.

وضبطت مباحث المركز المتهم وأداة الجريمة، وجري نقل جثة المجني عليها إلى مشرحة مستشفى ميت غمر المركزي تحت تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.