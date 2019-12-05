عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً، بمقر مجلس الوزراء، للإعلان عن الإطلاق الرسمي لمهمة بعثة الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وبعثة المراجعة الطوعية من جانب الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء برئاسة البروفيسور إبراهيم جمباري، رئيس لجنة الشخصيات البارزة بالآلية ووزير خارجية نيجيريا الأسبق، وأعضاء اللجنة الوطنية برئاسة السفير أشرف راشد، رئيس اللجنة الوطنية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، ورؤساء وممثلي مراكز الأبحاث الوطنية.

وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء برئيس بعثة المراجعة الطوعية والوفد المرافق له، مشيداً بالتعاون القائم مع الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، ومؤكداً أن الآلية هي أداة أفريقية مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعي الدول الأفريقية لتحقيقها، حيث يعد تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية الشقيقة علي مختلف الأصعدة سواء القطاع العام أو الخاص، أحد الأهداف الرئيسية، معرباً عن تطلعه أن تشهد الفترة المقبلة تحقيق نقلة في التعاون في المجالات الأربعة التي تم إعداد التقرير استناداً إليها، وتعزيز أطر التعاون القائمة مع الآلية وبين الدول الأفريقية حتي تستفيد باقي الدول الأفريقية من التجربة المصرية في هذا الصدد.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة المصرية تعكف خلال الفترة الحالية علي مواصلة تنفيذ برنامجها للإصلاح الاجتماعي والإقتصادي، فضلاً عن المشروعات القومية الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة والتي يتم إنشاؤها بأحدث الأنظمة التكنولوجية الذكية، مضيفاً أن الإصلاحات التي نعمل علي تنفيذها سواء الهيكلية أو التشريعية تهدف إلى تحسين مستوي معيشة المواطنين، وتعزيز الحوكمة.

مدبولي: الرئيس يشدد على ضرورة تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية

وأكد رئيس الوزراء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يٌشدد دوماً على ضرورة تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، في كل القطاعات الحكومية والخاصة، مضيفاً أن مصر قطعت خلال السنوات الخمس الماضية أشواطاً كبيرة في هذا المجال.

ومن جانبه، تقدم البروفيسور إبراهيم جمبارى، رئيس لجنة الشخصيات البارزة بالآلية ووزير خارجية نيجيريا الأسبق، بالشكر علي ما لاقته البعثة من ترحيب وحفاوة استقبال منذ وصولهم، فضلاً عن تعاون المسئولين المصريين بهدف تحقيق الهدف من الزيارة.

ونوه رئيس بعثة المراجعة الطوعية للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء إلى أن البعثة تقوم بزيارة مصر بهدف القيام بعملية المراجعة الطوعية "لتقرير التقييم الذاتي" -الذي أعدته مراكز الأبحاث الوطنية المصرية والذي تم اعتماده من اللجنة الوطنية- والمقدم من مصر في إطار عضويتها بالآلية، وذلك تمهيداً لأن يتم عرض تقرير المراجعة الطوعي علي القمة المقبلة للآلية المقرر عقدها علي هامش أعمال قمة الاتحاد الافريقي بأديس أبابا في فبراير 2020، بهدف الإستفادة من التجارب الناجحة للدول محل المراجعة، ودعم جهود تلك الدول في إجراء الإصلاحات وفقاً لبرنامج العمل الوطني.

وتقدم البروفيسور إبراهيم جمبارى نيابة عن بعثة المراجعة بالتهنئة إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية علي المجهود الضخم الذي تبذله الدولة المصرية لتنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي والإجتماعي، فضلاً عن مشروعاتها القومية الجاري تنفيذها علي مستوي الجمهورية، مشيداً بقيام الحكومة المصرية بإعداد تقرير التقييم الذاتي وتقديمه إلي الآلية، وهو ما يُؤكد علي جدية الدولة المصرية وتطلعها إلي الإرتقاء بآفاق التعاون مع الآلية ومع اشقائها الأفارقة إلي أرحب المستويات بهدف تحقيق مصالح مشتركة للشعوب الأفريقية. كما ثمن أعضاء بعثة المراجعة الطوعية للآلية الافريقية لمراجعة النظراء الدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في تحقيق أهداف الآلية الافريقية لمراجعة النظراء علي الصعيد الأفريقي.

وخلال الاجتماع، نوهت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى أن مصر كانت حريصة علي إعداد تقرير التقييم الذاتي في إطار عضويتها بالآلية الافريقية للنظراء، وفي ضوء رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للاتحاد الأفريقي في المرحلة الحالية، وتأكيداً لدور مصر الريادي في أفريقيا، فإن استيفاء مصر لعملية المراجعة يمثل خطوة هامة تضاف إلي رصيدها في القارة، كما ان اعداد التقرير الوطني يٌعد إسهاماً من مصر في تبادل خبراتها في مجال الحوكمة مع الدول الأفريقية الشقيقة.

وأضافت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن تقرير التقييم الذاتي تم اعداده بالتوافق مع رؤية مصر الإستراتيجية 2030، وأجندة التنمية المستدامة 2063، موضحة أنه علي الرغم من التحديات القائمة إلا أن الدولة المصرية حريصة من خلال كافة الإصلاحات التي تعمل علي تنفيذها في مختلف القطاعات، أن تركز علي النهوض بالعنصر البشرى ورفع قدراته وتطويره بإستخدام أحدث الأساليب العلمية.

وفي ختام اللقاء، قام الدكتور مصطفي مدبولي بتسليم نسخة من تقرير التقييم الذاتي الذي أعدته مراكز الأبحاث الوطنية المصرية والذي تم اعتماده من اللجنة الوطنية- والمقدم من مصر إلي الآلية في إطار عضويتها.

وتجدر الإشارة إلى أن الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، هي مبادرة أفريقية خالصة تبناها عدد من رؤساء الدول الافريقية وفى مقدمتهم مصر، وتعني بموضوعات الحوكمة وتدعيم مسيرة الحكم الرشيد في القارة الأفريقية، وتختص بمجموعة من المجالات تشمل الديمقراطية والحوكمة السياسية، والحوكمة الاقتصادية والإدارة، بالإضافة إلى حوكمة الشركات، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تقوم الدول الاعضاء فى الآلية بعملية تقييم ذاتي بشكل طوعي لادائها فى المجالات الاربعة السابقة.

وبدأت الآلية عملها بالفعل في 9 مارس 2003 كأداة أفريقية للرصد والتقييم الذاتي في مجال الحوكمة بمفهومها الشامل، وهي تستهدف في المقام الأول تبادل الخبرات وتعزيز أفضل الممارسات، ودعم بناء قدرات الدول الأفريقية للإسراع بوتيرة التنمية والتكامل في القارة، وتنفيذ سياسات إصلاحية تخضع لملكية القارة ولا يتم املاؤها من خارجها.

جدير بالذكر، أن وفداً من الآلية الافريقية لمراجعة النظراء كان قد قام بزيارة مصر في أواخر عام 2016، والتقي بالرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث أكد الرئيس دعم مصر لأهداف الآلية انطلاقاً من الخطوات التي تتخذها مصر لإرساء مبادئ وممارسات الحوكمة الرشيدة علي المستوي الوطني، وحرصها علي التعاون الوثيق مع أشقائها الأفارقة في هذا المجال.