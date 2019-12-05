قال فتحي عبد الحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، إنه تقرر حل 10 من مجالس إدارات مراكز الشباب بأسوان، بناء على تقرير لجنة التفتيش والمتابعة المفاجئة التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والتى زارت عدد من مراكز الشباب بالمحافظة ورصدت توقف النشاط الرياضي والشبابي بهذه المراكز خلال الفترة الصباحية.

وتابع "عبد الحافظ" أن مراكز الشباب التى تم حلها تقع جميعها بدائرة مدينة ومركز إدفو، وبموجب قرار وزارة الشباب والرياضة تقرر حل مجالس إدارات مراكز الشباب الـ 10 وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون هذه المراكز، لحين انتخاب مجالس إدارات جديدة في أقرب جمعية عمومية قادمة.

في سياق متصل، أعلن النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب عن دائرة مركز إدفو بأسوان، تقدمه بطلب إحاطة عاجل لوزير الشباب والرياضة، والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لوقف القرار الصادر من وزير الشباب بحل مجالس إدارة مراكز الشباب بالمحافظة.

وقال النائب إنه يرفض بشدة قرار وزير الشباب والرياضة الخاص بحل مجالس إدارات مراكز الشباب والتى من بينها مراكز شباب الشراونة بحري وقبلي والعوينية والخوي والحجز بحري والعقيبة والمحاميد وغيرهم، مطالبا وزير الشباب بتوفير الدعم الكافي لتعين موظفين لهذه المراكز لإدارتها خلال الفترة الصباحية.