نشر النجم خالد النبوي، فيديو من خلال كواليس المسلسل التاريخي "ممالك النار"، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر النبوي، خلال الفيديو أثناء تدريباته على المبارزة بالسيوف مع مجموعة من المدربين، معلقًا: "من تدريبات طومان باي، ممالك النار".

والمسلسل هو باكورة إنتاجات "جينوميديا"، ويجمع كوكبة من نجوم العالم العربي منهم خالد النبوي، رشيد عسّاف، محمود نصر، ياسين بن قمرة، سهير بن عمارة، كنده حنا، عبد المنعم عمايري، نضال نجم، خالد نجم، سعد مينا، خالد كمال، محمد حاتم، بهاء ثروت، محمد جمعة، محمود حافظ، يزن السيد، ديما قندلفت، عبد الرحيم حسن، لبنى ونس، علاء قاسم، علي صطّوف، رامز أسود.

"ممالك النار" يدور حول شخصيتين محوريتين هما السلطان سليم الأول الذي نبدأ به حكاياتنا من مرحلة الطفولة وهو حفيد السلطان الفاتح، والشخصية الثانية هي طومان باي، السلطان المملوكي الذي كان وُلّي العهد في القاهرة المملوكية عام 1500 ميلادية، وجهزه عمه قانصوه الغوري سلطان مصر يومها، لتولي مقاليد الحكم لاحقاً.