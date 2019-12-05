قال الدكتور محمد أيمن عاشور عميد كلية الهندسة في جامعة عين شمس، إنّ إطلاق مركز التميز في الطاقة بالشراكة مع معهد MIT الأمريكي المصنف رقم 1 في مجال الهندسة والتكنولوجيا على مستوى العالم، يعد الأول من نوعه في مصر.

وأضاف عميد الكلية خلال كلمته بحفل بافتتاح مركز التميز للطاقة بهندسة عين شمس، بحضور السفير الأمريكي بالقاهرة ولفيف من الوزراء، أنّ هدف المركز تتمحور حول إنتاج بحوث علمية تطبيقية في مجال الطاقة على مستوى ينافس المستوى العالمي، وتطوير مناهج التعليم بكليات الهندسة للجامعات المشاركة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا لمواكبة الجديد في مجال الطاقة، وإنشاء مناخ خصب للإبتكار والإبداع وريادة الاعمال في مجال الطاقة بما يعزز فرص خلق صناعات جديدة متطورة في المجال في مصر، والربط بين التعليم الجامعى والصناعة ومتخذي القرار في مجال الطاقة.

وأشار إلى أنّ المركز يهدف للتواصل مع الجهات الحكومية للمشاركة والدعم في مجال تسعير الطاقة ووضع القوانين المنظمة للاستخدام والتوزيع الأمثل للطاقة، وتحقيق الاستدامة للمركز بحيث يتمكن من الاستمرار في مهامه بعد انتهاء المنحة من خلال الدعم الذاتي، وتحقيق الانتشار الإقليمي والعالمي لربط برامج الطاقة المصرية بنظيرتها في الدول المحيطة بما يحقق الفائدة القصوى للمنطقة بأبعادها المختلفة: العربي والأفريقي والمتوسطي.