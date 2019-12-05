قرار وزاري بإضفاء صفة النفع العام على جمعيات ومؤسسات خيرية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2993 لسنة 2019، بشأن إضفاء صفة النفع العام على بعض الجمعيات والمؤسسات.

ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية على الموافقة بإضفاء صفة النفع العام على جمعية العلاقات الإنسانية والاجتماعية لتنمية المجتمع بالقاهرة، وبداية للأعمال الخيرية بالجيزة ومؤسسة الإمام أحمد بن حنبل بالشرقية، وجمعية تنمية المجتمع بقنا وجمعية شباب طوخ الأقلام بالدقهلية والجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية بالدقهلية وجمعيات اخرى لمعرفتها اضغط هنـــــــــــا.