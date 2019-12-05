أعلن نائب وزير الخارجية اليوناني للمغتربين أنتونيس دياماتاريس تقديم استقالته بعد التأكد من عدم حصوله على درجة علمية من جامعة كولومبيا كانت مدرجة في سيرته الذاتية.

ووافق رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في بيان نقلته شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم، على استقالة نائب وزير الخارجية اليوناني للمغتربين.

وأوضحت الشبكة أن دياماتاريس وُجِّهت إليه انتقادات بعد ورود تقارير حول عدم حصوله مطلقاً على دورة ماجستير إدارة الأعمال بجامعة كولومبيا والتي كانت مدرجة في سيرته الذاتية على موقع الوزارة المختص بها.

وقال دياماتاريس الذي تم تعيينه في منصبه يوليو الماضي إنه شارك فقط في محاضرات إلا أنه لم يتلق أبداً الدرجة العلمية "لأسباب مالية".