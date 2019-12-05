"extra news" تشيد بخطة "المتحدة للخدمات الإعلامية" لتطوير سوق الدراما

سلطت شاشة "extra news" الضوء على خطط شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من أجل تطوير سوق الدراما التليفزيونية، حيث ذكرت الشركة أنه "استكمالا لخططها في ضبط سوق الدراما التليفزيونية والجمع بين مدارس وأجيال مختلفة في عالم الدراما التليفزيونية لتقديم ما يتماشي مع الأسر المصرية والعربية، استعانت الشركة برئاسة رجل الأعمال تامر مرسي، بالمخرج الكبير مجدي أبو عميرة والمخرج القدير حسني صالح لتعيدهما للساحة الفنية من جديد".

وقالت القناة، في تقرير لها، إن عودة المخرجين مجدي أبوعميرة وحسني صالح شيء يحسب للشركة المتحدة، التي لم تنس كبار المخرجين الذين أثروا الدراما العربية بأعمالهم، وجعلوا الدراما المصرية في المقدمة على مدار عقود طويلة، فينتمي أبو عميرة لجيل الكبار، أما حسني صالح فهو من جيل الوسط، وكلاهما له أعمال شديدة التميز مع اختلاف مدارسهما الفنية.

وأشارت القناة، إلى أن مجدي أبو عميرة يواصل حاليا تحضير مسلسل "قوت القلوب"، بطولة نجمة الكوميديا ماجدة زكي، أما المخرج حسني صالح فسيواصل حاليا تصوير أحداث مسلسل "رحيل زهرة"، التي تتولى إنتاجه الشركة المتحدة بالتعاون مع المنتج أحمد الجابري، ويتولى بطولته عدد كبير من الفنانين، بينهم: عمرو عبدالجليل ومحمود عبدالمغني وحنان مطاوع ومحمد رياض ومنة فضالي.