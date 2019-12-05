أجرى القنصل الأمريكي، سيرجيو مورينو، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمدينة دهب، على هامش زيارته التفقدية بمحافظة جنوب سيناء، بهدف التعرف على مقوماتها السياحية.

وتفقد القنصل الأمريكي منطقة اللاجونا والهابي لايف، مشيدا بسحر وجمال الطبيعة بالمدينة، إضافة إلى الأمن والأمان الذي يسودان المدن السياحية بجنوب سيناء، كما أثنى على نظافة المدينة.

وحرص القنصل على زيارة مستشفى دهب العام، للوقوف على مدى الخدمات التي تقدم في القطاع الصحي بالمدن السياحية، كما استقبله عواقل وشيوخ القبائل البدوية بدهب للترحيب به.

وعقد القنصل الأمريكي مؤتمرا مع الجالية الأمريكية المتواجدة بالمدينة، للاطمئنان علي الحالة الأمنية هناك، والخدمات التي تقدم لهم.

وفي نهاية الجولة وقع القنصل الأمريكي في دفتر الزيارات الهامة بمدينة دهب.