الخارجية الأمريكية تتهم إيران بقتل 1000 شخص منذ بداية الاحتجاجات

اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، السلطات الإيرانية بقتل ما لا يقل عن ألف شخص منذ بداية التظاهرات، بينهم أطفال.

وقال ممثل الولايات المتحدة الخاص في شؤون ايران براين هوك - بحسب صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - "شاهدنا الأنباء حول مقتل مئات الأشخاص في طهران وضواحيها، وطالما تتسرب الحقيقة، يبدو أن النظام تمكن من قتل أكثر من ألف مواطن إيراني منذ بداية الاحتجاجات".

وأضاف أن هناك ما لا يقل عن 12 طفلا بين القتلى، لافتا إلى أن آلاف الأشخاص أصيبوا بجروح وآلاف سُجنوا ويتعرضون للتعذيب.

وأكدت الخارجية أن غالبية المعتقلين يُحبسون في السجنين اللذين قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنهما يتوافقان مع المعايير التي تسمح بفرض عقوبات بسبب انتهاك حقوق الإنسان.. ودعت لإطلاق سراح جميع المحتجين من السجون على الفور.