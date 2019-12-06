"السكك الحديدية" عن وصول 10 جرارات جديدة: "انتظروا انتظام حركة القطارات"

أعرب المهندس سامي عبد التواب، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، عن سعادته البالغة لوصول 10 جرارات جديدة قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية المتعاقد عليها لوزارة النقل مع شركة "جيرال إليكتريك"، موضحًا أن هذا الأمر له أهمية كبيرة ويساهم في الحفاظ على قيام القطارات في موعدها.

وأوضح "عبد التواب"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم"، الذي يعرض على شاشة "DMC"، أن هذه الجرارات ستؤثر على 20 رحلة في السكة الحديد ما سينعكس على انتظام حركة 20 قطارا، خاصة أن الجرارات جديدة ولن يوجد بها أعطال.

وأشار نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، إلى أن 40 جرارًا جاهزين للشحن لمصر الآن وستستلم مصر كل أول شهر 10 جرارات، لحين انتهاء صفقة الحصول على 110 جرارات.