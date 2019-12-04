أعرب هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عن سعادته البالغة بوصول الدفعة الأولى من جرارات السكك الحديدية الجديدة.

ونشر يونس صورة لجرار محمل فوق إحدى السفن، ويجري نقلها إلى البر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلقا: "وصلت وصلت وصلت.. الدفعة الأولى من جرارات السكة الحديد وصلت، التطوير بدأ، ومش هيتوقف، تحيا مصر".

واستقبل ميناء الإسكندرية، أول شحنة من الجرارات الأمريكية الجديدة المتعاقد على تصنيعها وتوريدها مع شركة "جنرال إلكتريك" الأمريكية، حيث تم تجهيز السكك الحديدية الموجودة بالميناء لتفريغ شحنة الجرارات فور وصولها بحرا على متن إحدى السفن.