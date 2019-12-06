صور.. الكشف على 753 حالة بقافلة طبية علاجية مجانية بالبحر الأحمر

أعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر عن الكشف عن 753 حالة بقافلة طبية علاجية مجانية من أساتذة كلية الطب جامعة القاهرة بمستشفى الشلاتين، والتي تستمر حتى غدٍ السبت تحت رعاية اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، ووزيرة الصحة والسكان.

يأتي في إطار التعاون المثمر بين مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر وكلية الطب جامعة القاهرة وتحت إشراف الدكتور تامر مرعي، وكيل الوزارة، أقيمت قافلة طبية علاجية من أساتذة طب جامعة القاهرة برئاسة الدكتور هشام الساكت وكيل الكلية، وذلك بمستشفى الشلاتين جنوب.

وأفاد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، بأن القافلة أسفرت في اليوم الأول عن الكشف الطبي على 753 حالة، وجرى صرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وتم تحضير 4 حالة للعمليات لليوم الثاني.

وأشار مرعي إلى أن القافلة تستمر حتى غدٍ السبت لإجراء الكشف الطبي والعمليات و تشمل القافلة التخصصات الآتية: جراحة أطفال وجراحة عامة وأطفال وباطنة ومخ وأعصاب وجلدية ورمد وأسنان وأنف وأذن ومسالك ونساء وتوليد وتخدير.