وصف المهندس أشرف رسلان رئيس القومية لسكك حديد مصر، أمس، بأنه كان يوما سعيدا على الشعب المصري بسبب وصول أول دفعة من الجرارات الجديدة وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".

وأشار رسلان إلى أن القيادة السياسية تولي مرفق السكة الحديد أهمية خاصة وتعمل على تطوير أسطول الجرارات والعربات وتطوير البنية التحتية من مشروعات وإشارات وتجديد المحطات والقضبان.

وأوضح رسلان أن المرفق يسير بخطوات إيجابية في هذا الأمر، مشيرًا إلى أن الهيئة جددت 300 كيلو من القضبان في الوجه القبلي وأنهم يعملون حاليًا على مشروع كهربة الإشارات بطول 1000 كيلو، مؤكدًا وجود خطة لازدواج طريق المنصورة- دمياط بطول 54 كيلو.

وتحدث رسلان عن عدد الجرارات والعربات التي تملكها الهيئة، لافتًًا إلى أن الهيئة تمتلك 790 جرارا و3200 عربة ركاب و8500 عربة بضائع.

وقال رسلان إن الفترة المقبلة ستشهد انضمام 266 جرارا جديدا للخدمة، مشددًا على عدم رفع أسعار تذاكر القطارات، مشيرًا إلى أن تطوير القطارات في منتصف 2020 سيواكبه إعادت تقييم لأسعار الخدمة.