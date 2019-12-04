قالت المهندسة جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة برج العرب، غرب الإسكندرية، اليوم، إنه جرى البدء في إنشاء كوبري أعلى السكة الحديد، طوله 800 مترا، إضافة إلى 2 كوبري سطحي على ترعة قرية بهيج.

وأضافت "مسعود"، خلال تفقدها، اليوم، أعمال مشروع عملية تطوير وتوسعة وصلة الطريق المؤدي إلى مدخل المدينة من طريق الكافوري بطول 3 كيلومتر ونصف، أنه تكلفة المشروع تقدر بحوالي 150 مليون جنيه، ينفذ المشروع بواسطة شركة النيل العامة لإنشاء الطرق.

وأشارت إلى أن ذلك المشروع يمنح للمواطنين السيولة المرورية، إضافة إلى توفير الوقت والجهد لديهم.

جاء ذلك برفقة المهندس أسامة حسن، مدير الإدارة الهندسية بالمركز، والمهندس محمد سعد، مدير التنظيم بمركز برج العرب.