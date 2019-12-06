غدا.. "التنمية المحلية" تنظم ورشة عمل للمحافظين الجدد

تنظم وزارة التنمية المحلية ورشة عمل للمحافظين الجدد على مدار يومين اعتبارا من غد، في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمحافظين الجدد ونوابهم خلال اجتماعه معهم بعد أداء اليمين الدستورية.

وصرح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن ورشة العمل سيشارك فيها عدد من الوزراء، إضافة لعدد من خبراء الإدارة المحلية.

وأضاف شعراوي أن الورشة ستتناول المهام الأساسية للوزارة ومهام عمل المحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لمهام المحافظين ودورهم في تعزيز استراتيجية بناء الإنسان المصري من خلال الاهتمام بملفات التعليم والصحة والإصلاح الإداري، في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية للمحافظين وعلى رأسها خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم واستغلال المزايا النسبية للمحافظات، وتعظيم مواردها الذاتية والمتابعة الميدانية والتفاعل المستمر مع المواطنين للتعرف على مشكلاتهم عن قرب وإيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية لها ومكافحة الفساد.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيجرى استعراض رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والخطط الاستثمارية للمحافظات للعام المالي الحالي وآليات دعم خطط الاستثمار وخريطة المناطق الصناعية ودعم المناطق اللوجيستيه وتطوير المنافذ والأسواق والتوسع فيها لتوفير السلع للمواطنين في القري والمدن بأقل الأسعار.

وأوضح شعراوي أنه سيجرى استعراض موازنة المحليات وجهود إزالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة، وتقنين أوضاع المخالفين وقانون التصالح، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتعاون مع نواب البرلمان لدعم خطط التنمية في المحافظات.