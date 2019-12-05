كشف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية عن التوصل لاتفاق بين الوزارة والاتحاد الأوروبي لتوفير 9 ملايين يورو لتمويل البرامج الخاصة بتطوير الإطار المؤسسي للحكم المحلي، ودعم كفاءة وتميز الوحدات المحلية، وقدرتها على أداء مهامها وفقا لقواعد اللامركزية، وذلك بما يمكنها من الاستجابة الفعالة لاحتياجات السكان والتنمية المستدامة في مختلف محافظات مصر.

وأوضح اللواء شعراوي في تصريحات صحفية عنه اليوم أنّ الأربع برامج التي سيتم تمويلها من جانب الاتحاد الأوروبي ستكون على النحو التالي: برنامج تحسين مهارات المرأة القيادية بهدف إنشاء وحدة مركزية لتمكين المرأة في الوزارة، ووحدات إقليمية مسؤولة عن مبادرات تمكين المرأة ودعم دورها التنموي في محافظات مصر.

وقال شعراوي إنّ ثاني تلك البرامج متمثل في برنامج إصلاح مراكز المعلومات ونظام دعم واتخاذ القرارات بالمحافظات، لدعم مراكز المعلومات لتكون أداة تمكين أساسية لعملية اللامركزية، لتحقيق الاتصال والتفاعل في إطار من اللامركزية، فضلا عن دعم المحافظين والقيادات المحلية لتكون أكثر دراية بخطط التنمية المحلية والعمل على تنفيذها بكفاءة وفاعلية.

وأضاف الوزير أنّ البرنامج الثالث يتضمن بالتطوير المؤسسي للقدرات المالية لصندوق التنمية المحلية، ويساهم في تطوير الجانب المؤسسي وبناء القدرات بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، موضحا أنّ البرنامج خاص بتحويل مركز سقارة للتدريب التابع للوزارة لأكاديمية للتنمية المحلية، ويستهدف تطوير مؤسسة تدريب للإدارة المحلية على المستوى الوطني، فضلا عن ايجاد منصة اقليمية لتعزيز التعاون مع دول المنطقة في مجال التنمية والحكم المحلي.

وأكد شعراوي أهمية دعم الإطار المؤسسي وتطويره وإعادة هيكلة الوحدات المحلية، وايجاد منظومة متكاملة تتوافق مع متطلبات اللامركزية ورفع الكفاءة للنظم المحلية.