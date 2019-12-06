لقي عامل مصرعه، إثر سقوطه أسفل عجلات قطار "طنطا - منوف"، بمحطة سكك حديد طنطا، بعد أن اختل توازنه أثناء وقوفه على باب إحدى عربات القطار.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا بالواقعة، وتبين من التحريات أن العامل يدعى ماهر محمد علي الأفندي، 43 عاما، مقيم تلا منوفية ، وأثناء تحرك القطار من محطة طنطا، سقط بين القطار ورصيف المحطة، ما أدى إلى وفاته، متأثرا بإصابته بتهتك عظام القدم اليمنى، ونزيف في المخ، وجروح متفرقة بالجسم.

وأثبت تقرير مفتش الصحة، أن سبب الوفاة نتج عن الاصطدام بجسم صلب، ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير المحضر، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بدفن الجثة.