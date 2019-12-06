"ما تيجي نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها، وتتضمن ما يلي:

حفل فرقة نور النبي، بمعهد الموسيقى العربية، 8 مساء، وسعر التذكرة 60 جنيهًا.

حفل شعري موسيقي لعادل العش، بقاعة النهر في ساقية الصاوي، 8 مساء، وسعر التذكرة 57 جنيهًا.

حفل فرقة الإنشاد الديني، على مسرح الجمهورية، 8 مساء، وأسعار التذاكر 25، 35، 45 جنيهًا.

حفل فرقة ونس لطارق عباس، على المسرح الصغير في دار الأوبرا، 8 مساء، وسعر التذكرة 60 جنيهًا.

حفل ستاند أب كوميدي "لا ساقية دي كوميدي"، بقاعة الحكمة في ساقية الصاوي، 8 مساء، وسعر التذكرة 57 جنيهًا.