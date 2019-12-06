"قتلتها..فضلت اضرب فيها بالسكين لحد ما ماتت.. كنت خايف من الفضحية" بهذه الكلمات بدأ الشاب العشريني المتهم بقتل ابنة عمه "ميرنا" 16 سنة، داخل منزلها في قرية كفر عبدالله عزيزة، بمركز مينا القمح بالشرقية.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق: "في بيني وبين جارتنا علاقة غير شرعية وكانت بتجيلي الشقة في بيت العلية كلنا ساكنين فيه، وبيحصل فيه اللقاءات، وبعدين من حوالي 10 أيام كانت عندي في الشقة وكانا في علاقة وبنت عمي شافتنا، وقالت هفضحكم وهقول لجوز الست اللي كانت معاك.. مسكت السكينة وقتلتها".

وعقب تسجيل اعترافات المتهم، أصدرت النيابة قرارا بحبسه لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيق، ونسبت له تهمة القتل العمد، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة ولاتزال التحقيقات مستمرة.

بدأت الواقعة كانت بتلقي رئيس مباحث مركز منيا القمح، بلاغا من عامل بالعثور على ابنته مقتولة داخل منزل الأسرة بقرية "كفر عبدالله عزيزة" بمركز مينا القمح، وانتقل فريق من مباحث المركز تحت قيادة المقدم محمد فؤاد رئيس المباحث، وبدأت القوات إجراء المعاينة والفحص.

وتبين أنَّ ميرنا (16 سنة) مصابة بـ14 طعنة في الرقبة والصدر والظهر، وحضرت النيابة العامة، وأجرت مناظرة للجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وضبط وإحضار مرتكب الحادث، وبدأت في مناقشة أسرة الطفلة، للوقوف على ملابسات الواقعة.

بالتزامن مع اتخاذ النيابة الإجراءات، كلف اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، فريق من المباحث، تحت إشراف العميد عمر رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي بالشرقية، لفحص المشتبه فيهم، ومراجعة الكاميرات القريبة من المنزل "مسرح الجريمة"، ومناقشة أسرتها وقاطني المنزل للتحديد مرتكب الواقعة.

وبعد مرور 10 أيام من البحث والتحري، وفحص المشتبه فيهم، توصلت القوات إلى المشتبه فيه، وتبين أنه أبن عم المجني عليها، وأنه قتلها خوفا من فضح أمره، بعد أن شاهدته يمارس الرذيلة مع "سيدة متزوجة"، من أهالي القرية، وبدأت القوات في مواجهته بما جاء على لسان الشهود بأنه خرج من العقار وكان يبدو عليه الارتباك في وقت معاصر للواقعة.

وجرى اقتياد المشتبه فيه بارتكاب الجريمة إلى المركز، وبدأت القوات مناقشته، حول القتل ودوافعه، واعترف بقتل ابنة عمه، خوفا في الفضحية.

وحرر المحضر اللازم بتفاصيل الواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وأصدرت قرارها السابق.