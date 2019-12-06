تنطلق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان "ألوان" ملتقى الدهانات العربية والأفريقية الأكبر في مصر والشرق الأوسط بمدينة شرم الشيخ، من الغد وعلى مدار ثلاثة أيام تحت رعاية غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية ومحافظة جنوب سيناء، وبمشاركة 17 دولة وحضور 1700 شخصية عامة من قيادات الشركات والغرف التجارية العربية والأفريقية وشرق أسيا ورجال المال والأعمال وكبار الشخصيات من العاملين والمهتمين بقطاع الدهانات والديكور، للاطلاع على أحدث التطورات الصناعية في هذا المجال وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصري في هذه الدول.

وقال أشرف إبراهيم، رئيس الملتقى، إن الهدف من هذا المهرجان تنشيط قطاع الدهانات داخل السوق المصرية والتي تتجاوز حجم مبيعاته 15 مليار جنيه سنويا، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري والبحث عن فرص استثمارية للشركات المصرية بعدد من الدول المشاركة من خلال عقد صفقات ثنائية، فيما بينهم بالإضافة إلى دعم وتنشيط أحد أهم القطاعات الاقتصادية وهو القطاع السياحي الذي يعتبر أحد أهم مصادر الدخل القومي الأجنبي للدولة.

وأوضح إبراهيم أن منظمي الملتقى حريصون منذ الدورة الأولى على أن يكون في أحد المناطق السياحية التي تمتاز بها مصر، وذلك من خلال الاستفادة من وجود وفود عدد كبير من الدول التي تنقل صورة رائعة عن مصر وروعتها خارجيا.

وأشار رئيس الملتقى إلى أن كل دورة من دورات الملتقى تشهد تطورا جديدا وشراكات، من شأنها دعم المؤتمر والمعرض مما يثرى الأداء ويحقق أعلى استفادة لجميع المشاركين بالمعرض .

وأضاف إبراهيم أن زيادة عدد الدول المشاركة لهذه الدورة يعكس مدى نجاح المعرض في السنوات السابقة وقدرته على تحقيق أعلى استفادة للشركات العاملة في مجال الدهانات والتشطيبات، مما ساهم في زيادة الصادرات المصرية لسوق الدهانات بالخارج بالإضافة إلى دعم القطاع الصناعي وإنعاش حركة الإنتاج في قطاع الدهانات في السوق المحلي.

ومن المقرر أن يقام على هامش المهرجان ورش عمل تستهدف التعرف على أخر ما وصل إليه في مجال تقنيات صناعة الدهانات والديكور على مستوى العالم.