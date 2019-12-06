يستقبل مسرح مكتبة الإسكندرية اليوم الجمعة، ثلاثة عروض من لبنان ومصر تتنافس على جوائز المهرجان، وذلك في إطار الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، التي تحمل اسم الفنان جلال الشرقاوي، وتستمر فعالياتها حتي الثامن من ديسمبر الجاري.

وتبدأ عروض اليوم الثالث في تمام الرابعة عصر اليوم، بفريق كلية الفنون الجميلة بالجامعة اللبنانية بعرضها المسرحي "الديكتاتور"، من تأليف عصام محفوظ، تمثيل جوزيف عقيقي، روجيه غانم، مدير مسرح محمد فوعانى، مساعد مخرج شربل ديب، إعداد وإخراج حسن محى الدين.

بينما يشارك فريق المعهد العالى للفنون المسرحية بفرعه بالإسكندرية في تمام السابعة مساء بالعرض المسرحي "جبر الخواطر" الذي تدور أحداثه داخل حضرة ذكر صوفية، حيث يظهر صراع من أحد المشايخ القدامى على عباءة مشيخة الحضرة التي تمنح لأحد المريدين، ومن هنا يبدأ الصراع وخطة الغواية التي يدبرها الشيخ الأقدم الذي يرى أنه الأحق بالعباءة.

وتختتم عروض اليوم الثالث في التاسعة مساء بعرض قسم المسرح بكلية العلوم الإنسانية بالجامعة الأمريكية "إصابة شنيعة" والذي تدور أحداثه حول قصة حب "دوج" و"كايلين" الماسوشية، فهما مفتونان بالدم والإصابات الشنيعة التي تشكل دائما سبب التقاءهما، فنرى في هذه الإصابات كيف تتشابك الحياة مع العاشقين في مزيج من الحب والغضب والدم والإحباط أثناء محاولتهما الحفاظ على التواصل بينهما.

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحى العربي للمعاهد والكليات المتخصصة يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح.