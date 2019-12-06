قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم، إن إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها.

وأضاف الجبير، خلال كلمته في منتدى روما للحوار المتوسطي أوردتها قناة "العربية" الإخبارية: "ندعم حملة (الضغط الأقسى)"، مشددا على أنه لابد من حرمان إيران من الأدوات التي تهدد بها المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن "إيران تؤمن بمبدأ تصدير الثورة ولا تحترم سيادة الدول"، مؤكدا أنه "لا بد أن نتحلى بالصرامة مع إيران ولا أحد يسعى إلى الحرب".

حول الوضع في اليمن، قال "إن الحل الوحيد في اليمن سياسي ، والحوثيون هم من بدأوا الحرب وليس نحن"، مشددا أن "كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن"، لافتا إلى أن هناك إمكانية للتوصل إلى تهدئة تتبعها تسوية حيث أن اليمن ذو أهمية خاصة بالنسبة للسعودية، وتدخل إيران هناك مدمر.

وعن العلاقات السعودية الأمريكية، أوضح أن "العلاقات بيننا والولايات المتحدة قوية وراسخة أيا كان الحزب الحاكم هناك"، مضيفا: "سنعمل مع واشنطن لمواجهة التدخل الإيراني كما كافحنا معا ضد الإرهاب".

وعن العلاقات مع قطر، أشار إلى أنه "قد تم توجيه الدعوة لأمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي المقرر استضافتها في الرياض الأسبوع القادم"، مؤكدا أن "تغير الموقف مع قطر مرهون بخطوات منها".

وانطلقت أعمال (منتدى روما للحوار المتوسطي) أمس، نسخته الخامسة لهذا العام بمشاركة نحو 50 دولة، وبحضور عدد كبير من وزراء الخارجية وممثلي المنظمات الدولية، والشخصيات الدولية البارزة في المجالات السياسية والبحثية، وممثلي مجتمع الأعمال وعدد من رؤساء الشركات الدولية الكبرى ، وتستمر أعمال المنتدى حتى 7 من ديسمبر الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن منتدى روما للحوار المتوسطي تأسس عام 2015 بمبادرة مشتركة بين وزارة الخارجية الإيطالية والمعهد الإيطالي للدراسات الدولية، وذلك بهدف إطلاق نقاش رفيع المستوى بين دول شمال وجنوب المتوسط حول سُبل مواجهة التحديات المشتركة، والفرص المتاحة للتعاون والتنمية بين الجانبين.