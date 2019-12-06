أصدر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، القرار رقم 1640 لسنة 2019، الذي يحدد القيمة التسعيرية لمقابل التصالح في مخالفات البناء، تمهيداً للتعامل بموجبه بجميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة.

وصرحت المهندسة منال عبدالمنعم، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والمنسق العام للمنظومة الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء، بأن مقابل التصالح جرى تحديده من قبل لجان مشكلة من الوحدات المحلية والمقيمين العقاريين، حيث جرى تقسيم المحافظة إلى 5 قطاعات وتقييم الأسعار بكل مركز على حده.

وناشد المحافظ جميع المواطنين الذين ينطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية، بضرورة الإسراع بالتقدم بطلبات التصالح خلال الفترة المحددة، والتي ستنتهي في يناير 2020، لافتًا إلى أن إجمالي أعداد المواطنين الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم وتقديم طلبات التصالح بلغ حتى الآن 7684 مواطنا على مساحة قدرت 2 مليون و165 ألف متر مربع، وجرى سداد مبلغ 2 مليون و 555 ألف جنيه رسوم فحص الطلبات.