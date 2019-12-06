يضاهي أساتذة الرياضيات.. نائب محافظ قنا يزور "الطفل العبقري"

زار الدكتور، حازم عمر، نائب محافظ قنا، الطفل محمود أشرف عطية، ابن قرية كوم الضبع بمركز نقادة، وأسرته، اليوم، إذ أدى صلاة الجمعة معه في مسجد العتيق بالقرية، وذلك بأول تحرك ميداني للنائب منذ إعلان تعينيه بحركة المحافظين الأخيرة.

نائب محافظ قنا: زيارتي للطفل العبقري للتأكيد على أهمية العلم والعلماء

وقال الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، إن زيارته الأولى لقرية كوم الضبع للتأكيد على أهمية العلم والعلماء، مضيفًا "التقيت بالطفل العبقري محمود و والده، لأننا نريد أن يكون في بلدنا الحبيبة مصر 100 مليون مجدي يعقوب و محمود أشرف هذا الطفل الذي يعد فخر لمحافظة قنا بل مصر بأكملها".

وأضاف عمر، إلى أن زيارته للقرى و المراكز المختلفة لن تتوقف، لأنها من أهم توجيهات القيادة السياسية لمناقشة كافة مطالب المواطنين و تذليل العقبات المختلفة.

ومن جانبه قال أشرف عطية، والد الطفل "محمود" الشهير "عبقري الرياضيات" -لقدرته على إجراء العمليات الحسابية بأي أرقام باستخدام عقله-، إنه فوجئ بالدكتور حازم عمر، نائب المحافظ يتصل به ويخبره أنه سيصلي الجمعة بصحبة نجله.

وتابع أنه صلى الجمعة، وأستمع إلى محمود وقدم له الدعم، قائلاً له " مش هنسيبك يا محمود حتى تصل لأعلى المراتب العلمية وتصبح من فئة العلماء".

وأضاف والد الطفل: "الدكتور حازم عمر، أخبرني أن هناك توجيهات من الرئاسة بالاهتمام بالموهبين والعبقريين وتقدم كافة أوجه الدعم لهم"، كاشفًا أنه تواصل مع نائب المحافظ منذ 3 أيام لأخباره أنه لن يتحمل تكاليف الانتقال إلى القاهرة لتنفيذ البرنامج التأهيلي الموضوع لنجله في أكاديمية البحث العلمي.

وأشار إلى أن زيارة مسؤول كبير في المحافظة لابنه لتقديم الدعم، دليل كبير على اهتمام الدولة بأبنائها في عهد الرئيس السيسي.

يذكر أن الطفل محمود أشرف عطيه، تلميذ بالصف الثاني الابتدائي، تميز بذكاء خارق في التعامل مع الأرقام والحسابات دون استخدام الآلة الحاسبة، وأثبتت اختبارات الذكاء التي أجريت له بجامعة جنوب الوادي ومراكز بحثيه، أن مستوى الطفل يضاهي أساتذة الرياضيات.